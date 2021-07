Bianca Guaccero | stupenda in costume incanta su Instagram

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Bellissima:indue pezzi sembra una sirena ei suoi tantissimi fan che la seguono su. La conduttrice e attrice sta trascorrendo giornate di relax dopo gli intensi impegni di lavoro della passata stagione televisiva che l’ha vista alla conduzione di Detto Fatto. Tra scatti con amiche, tuffi in piscina e sessioni di tintarella, se si scorre il suo profilola si può ammirare mentre si gode questo periodo di tranquillità. A quanto pare è in Puglia, la regione che le ha dato i natali, ed è in splendida forma come dimostra l’ultima immagine ...

Advertising

infoitcultura : Bianca Guaccero versione estiva, bikini e corpo perfetto | La conduttrice come una sirena - infoitcultura : Anche la nostra Bianca Guaccero è una leonessa neroverde: 'Vai Bitonto, spacca' - infoitcultura : Bianca Guaccero, cappellino in controluce: le curve dal basso! - infoitcultura : “Prova costume superata”, Bianca Guaccero, il bikini mette alla prova le coronarie – FOTO - fabio_giannella : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero è bellissima anche con la jumpsuit ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

ComingSoon.it

La giornata per lei si apre con una visita in biblioteca, tutt'altro che banale: andiamo a scoprirne insieme i dettagli NON PERDERTI ANCHE ?> "Prova costume superata",, il bikini ...Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato in queste ultime ore la bellissimache ha lasciato tutti senza parole. Quasi tutti i vip stanno trascorrendo momento di vacanza al mare, dopo le varie fatiche della stagione precedente. E come succede spesso pubblicano ...Bianca Guaccero in controluce fa impazzire i fan, vista dal basso è pazzesca. Bianca Guaccero sta conquistando ancora una volta tutti con la sua irresistibile bellezza e la sua sensualità. Vista dal b ...Bianca Guaccero in bikini: splendida come sempre. Sta circolando sul web una fotografia che ritrae Bianca Guaccero mentre è al mare, felicissima dell’ambiente che la circonda. Attrice e conduttrice, l ...