Better Call Saul, malore sul set: Bob Odenkirk è in ospedale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bob Odenkirk, conosciuto principalmente per il ruolo di Saul in Breaking Bad e in Better Call Soul, è stato vittima di un malore durante le riprese del noto spin-off ed è stato portato urgentemente in ospedale. L’attore, stando alle fonti vicine alla produzione di Better Call Soul, si sarebbe sentito male all’improvviso, senza dare modo di prevenire l’accaduto. La troupe e il resto del cast sono corsi immediatamente in suo aiuto, chiamando i soccorsi e richiedendo un intervento rapido. Non si hanno ancora molte informazioni sulle condizioni di salute di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bob, conosciuto principalmente per il ruolo diin Breaking Bad e inSoul, è stato vittima di undurante le riprese del noto spin-off ed è stato portato urgentemente in. L’attore, stando alle fonti vicine alla produzione diSoul, si sarebbe sentito male all’improvviso, senza dare modo di prevenire l’accaduto. La troupe e il resto del cast sono corsi immediatamente in suo aiuto, chiamando i soccorsi e richiedendo un intervento rapido. Non si hanno ancora molte informazioni sulle condizioni di salute di ...

