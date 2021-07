Berlusconi | ' Su vaccini non strumentalizzare | serve unità nazionale'

Advertising

forza_italia : +++ LETTERA DI SILVIO BERLUSCONI AL CORRIERE +++ 'Sono preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo sui va… - Corriere : Berlusconi: «Opporsi ai vaccini non è libertà. All’Italia serve massima coesione» - berlusconi : Sui vaccini sono necessari senso di responsabilità, unità nazionale, nessuna strumentalizzazione politica. Altrimen… - AlessandraPredo : RT @berlusconi: Sui vaccini sono necessari senso di responsabilità, unità nazionale, nessuna strumentalizzazione politica. Altrimenti risch… - erreelleci : RT @berlusconi: Sui vaccini sono necessari senso di responsabilità, unità nazionale, nessuna strumentalizzazione politica. Altrimenti risch… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi vaccini

Sul tema deisono necessari 'senso di responsabilità, unità nazionale, nessuna strumentalizzazione politica'. A chiederlo, con un tweet, è il leader di Forza Italia, Silvio, secondo il quale, in ......ancora un'ipotesi percorribile alla luce di questi presupposti? L'idea del partitone di... Le difficoltà restano: la questione deimostra ancora una volta la presenza di due destre, ...Sul tema dei vaccini sono necessari "senso di responsabilità, unità nazionale, nessuna strumentalizzazione politica". A chiederlo, con un tweet, è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo ..."Bisogna utilizzare il covid pass non come strumento che limita la libertà, ma come strumento utile ad impedire altri lockdown" ...