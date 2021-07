Berge Napoli | ritorno di fiamma | si attende la mossa dello Sheffield United

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercatodiper Sander. Attesa per la decisioneIlha intenzione di effettuare un nuovo tentativo per Sander, vecchio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli nelle scorse sessioni di calciomercato. Come riportato dal CorriereSport, il club azzurrola decisione, che potrebbe sacrificare il centrocampista classe ’98 in ...

Advertising

apetrazzuolo : GENK - Croenen: 'Berge già due anni fa è stato vicinissimo al Napoli, è un centrocampista completo' - napolimagazine : GENK - Croenen: 'Berge già due anni fa è stato vicinissimo al Napoli, è un centrocampista completo' - kisskissnapoli : Genk, il Pres. Croenen: 'Se il Napoli dovesse rifarsi sotto per Berge, immagino che troverebbe ancora una volta il… - kisskissnapoli : Genk, il Pres. Croenen: 'Ricordo che Berge mi disse di essere entusiasta dell'idea di giocare nel campionato italia… - kisskissnapoli : Genk, il Pres. Croenen: 'Già un paio d'anni fa Berge è stato vicinissimo al Napoli. Incontrammo il club partenopeo… -

Ultime Notizie dalla rete : Berge Napoli

Corriere dello Sport

Ilspera di riabbracciarlo nel minor tempo possibile, ma, per sopperire alla sua assenza ... Piace, e non poco, Sander: colosso della nazionale norvegese, mediano di proprietà dello ...MERCATO- Sanderrimane sempre nel mirino del. Gli azzurri, specie dopo l'infortunio di Demme, sono alla ricerca di un regista di centrocampo. Il giocatore norvegese è in forza allo ...Il Napoli ha chiamato il Liverpool per capire la situazione dell'esterno sinistro greco, è arrivata anche la risposta della società inglese.Zielinski piace in Premier, ma Spalletti lo ha inserito nella lista degli intoccabili. Da Koulibaly a Insigne, il tecnico ha chiesto a De Laurentiis di non vendere i gioielli. Ma attenzione: Zielinski ...