Benevento | domani interruzione idrica | le vie interessate

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Gesesa ha comunicato che a causa di lavori programmati e indifferibili sulla rete di via S.Maria degli Angeli sarà costretta ad interrompere l’erogazionedalle ore 21 alle ore 24 di29 luglio 2021. Le zonesono: via Lungo Sabato Bacchelli, via Napoli compreso tratto di ponte santa Maria degli Angeli e via De Santis, tutta via De Santis, via Montale, via Albergamo, via Bellonci, via Settembrini, via Benedetto Croce, via Gentile, piazza Enrico Maria Fusco, via Quasimodo e via Francesco Iandoli. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e ...