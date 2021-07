Benassi | “La mia intenzione è quella di rimanere a Firenze Italiano”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Marco, centrocampista della Fiorentina, dal ritiro di Moena è intervenuto in conferenza stampa per analizzare queste prime settimane di ritiro e per parlare del suo futuro. “L’anno scorso è stato sportivamente drammatico, ho avuto grossi problemi fisici. Quello che conta è che adesso sto finalmente bene e che ho trovato continuità. Sono a disposizione, sto dando tutto durante ogni allenamento. La miaè assolutamentedi”. Sugli obiettivi: “Farò di tutto per mettere in difficoltà il Mister nelle scelte. Se tutti saremo uniti e compatti, potremo fare grandi ...