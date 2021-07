(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ci avete segnalato l’ennesimo video che arriva dagli Stati Uniti, e che ci dite stia circolando molto. Il video risale a maggio e mostra il medico di famiglia Benrilasciare dichiarazioni di fronte al Senato del Texas. Si tratta di una delle svariate udienze richieste dal senatore Bob Hall, sostenitore di cure alternative, antista convinto, propalatore di svariate teorie cospirazioniste, incluse quelle che riguardano le frodi sulle elezioni americane da trumpiano irriducibile. La prima cosa che noto è che il dottor Benè fondatore e voce principale di un’associazione/azienda – non so come definirla – che si chiama ...

Ultime Notizie dalla rete : Ben Edwards

Bufale Un Tanto Al Chilo

Ben Edwards, Veritas Wellness e i vaccini contro COVID. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.