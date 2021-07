Beautiful anticipazioni | cosa farà Wyatt con Sally?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ci sono buone notizie per Steffy, la Forrester a quanto pare non è in pericolo di vita! Ridge tra le lacrime riabbraccia sua figlia, anche se deve stare attento, la ragazza ha bisogno di riposo. Bill invece continua a essere disperato per quello che è successo ma è evidente che non aveva nessuna intenzione di fare del male a Steffy. Ha sempre provato per lei un affetto incredibile e una grande stima, mai le avrebbe fatto del male in modo intenzionale. Ma su questo indagheranno a quanto pare. Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 29 luglio 2021. Un nuovo mese sta per finire e di cose a Los ...