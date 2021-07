Beautiful | anticipazioni americane | nuova coinquilina per Steffy

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 28 luglio 2021)puntate. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia la figlia di Ridge si appresta a rientrare a casa dopo un rocambolesco incidente in moto. In ospedale il dottor Finnegan si è occupato di lei, creando un legame che presto sfocerà in una love story. Le indiscrezioni provenienti dagli USA ci hanno già rivelato che unagravidanza dila porterà a dubitare sull’identità del padre, a causa di un cedimento che l’ha portata a trascorrere una notte con l’ex Liam. Tutto si risolverà e ...