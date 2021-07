Beautiful Anticipazioni 29 luglio 2021: Ridge vuole Bill in galera, ma Sanchez... (Di mercoledì 28 luglio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 29 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Ridge è convinto che Bill abbia investito Steffy premeditatamente, ma Sanchez scagiona lo Spencer. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 28 luglio 2021) Scopriamo insieme lee la Trama didel 29. Nella Puntata in onda su Canale 5,è convinto cheabbia investito Steffy premeditatamente, mascagiona lo Spencer.

