Beach volley | Olimpiadi Tokyo Seconda sconfitta per Menegatti Orsi Toth | niente da fare contro Clancy Artacho del Solar

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ci hanno provato, Martae Viktoriaa mettere in difficoltà il bronzo iridatodelma la coppia italiana ha rimediato laconsecutiva del torneo olimpico, perdendo 2-0 una partita giocata in altalena dalle due coppie. Ora per restare nel torneo le azzurre dovranno battere le cubane Lidy/Leila e probabilmente passare attraverso il turno preliminare ad eliminazione diretta riservato alle quattro peggiori terze classificate. La coppia azzurra ha saputo per qualche tratto dell’in...