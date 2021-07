Bayern Monaco, il presidente Heiner: «Lewandowski rimane almeno altri due anni» (Di mercoledì 28 luglio 2021) Herbert Heiner, presidente del Bayern Monaco, ha blindato Robert Lewandowski in Baviera. Le sue parole Herbert Heiner, presidente del Bayern Monaco, ha blindato Robert Lewandowski. Le parole del numero uno del club riportate da goal.com. «È il miglior attaccante al mondo e siamo felici di averlo nella nostra squadra. Ha ancora due anni di contratto e li giocherà sicuramente col Bayern. L’ho già detto in passato, me lo immagino con noi anche per più tempo. Rispetterà il contratto, giocherà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Herbertdel, ha blindato Robertin Baviera. Le sue parole Herbertdel, ha blindato Robert. Le parole del numero uno del club riportate da goal.com. «È il miglior attaccante al mondo e siamo felici di averlo nella nostra squadra. Ha ancora duedi contratto e li giocherà sicuramente col. L’ho già detto in passato, me lo immagino con noi anche per più tempo. Rispetterà il contratto, giocherà ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - donnie_darko82 : RT @teo_acm: Quelli che si segano sulle amichevoli estive dovrebbero ricordare la doppietta di Cutrone contro il Bayern Monaco nell'Audi Cu… - sportli26181512 : Siviglia, interesse per un difensore ex Bayern Monaco: Svincolatosi dal Bayern Monaco dopo tante stagioni piene di.… - ilnapolionline : Euro avversario Napoli - Un'altra sconfitta per il Bayern Monaco di Naigelsman - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Sconfitta in amichevole 2-0 contro il Borussia Mönchengladbach, sabato c'è il Napoli -