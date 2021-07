Basket | Olimpiadi Tokyo | l’Italia lotta | ma al termine di un’epica battaglia deve arrendersi all’Australia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Italha sfornato una prestazione fantastica contro l’Australia, ma non è bastato. Gli azzurri, contro uno dei sodalizi più forti del torneo, hanno perso 83-86. I migliori in campo, per la rappresentativa del Bel Paese, sono stati un Simone Fontecchio da 22 punti e un Nico Mannion da 21 punti. Tra le file dell’Australia, invece, si segnalano i 18 punti di Jock Landale e i 16 di Patty Mills. Il match è iniziato nel segno dell’equilibrio. L’Australia ha guidato, di misura, per gran parte del primo quarto e sul finire della frazione inaugurale di gioco ha trovato il massimo vantaggio, +5, sul 18-23. Gli azzurri, però, hanno immediatamente reagito e in apertura di ...

OptaPaolo : 20+ - Simone #Fontecchio è il primo giocatore italiano a realizzare almeno 20 punti per due partite consecutive del… - SkySport : Olimpiadi, #ItaliaGermania di basket: gli azzurri rimontano e vincono 92-82 all'esordio #SkySport #Tokyo2020… - sportmediaset : Tokyo 2020, #basket: l'Italia cade contro l'Australia. #SportMediaset - sassyagron : RT @OptaPaolo: 20+ - Simone #Fontecchio è il primo giocatore italiano a realizzare almeno 20 punti per due partite consecutive delle #Olimp… - Eurosport_IT : ORA TESTA ALLA PROSSIMA! ?? Dopo la vittoria all'esordio sulla Germania, l'Italbasket si arrende all'Australia 86-8… -

... Cina leader, cresce Slovenia DIRETTA ITALIA AUSTRALIASTREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA Come sempre la diretta tv di Italia AustraliaalleTokyo 2020 dovrebbe essere ...IlGubbio, sospinto da questo ritrovato entusiasmo, si è già messo in moto per organizzare la nuova stagione 2021/2022. Dirigenti, tecnici e atleti del si sono ritrovati la scorsa domenica (25 ...L'Italbasket ha sfornato una prestazione fantastica contro l'Australia, ma non è bastato. Gli azzurri, contro uno dei sodalizi più forti del torneo, hanno perso 83-86. I migliori in campo, per la rapp ...Bella Italbasket. Sconfitta ma consapevole di essere a Tokyo per recitare da protagonista. Ha vinto l'Australia 83-86, imbottita di ottimi giocatori, che ha sfruttato muscoli e centimetri, ...