Basket | Olimpiadi Tokyo | le parole di Danilo Gallinari dopo l’incontro con l’Australia

(Di mercoledì 28 luglio 2021)esprime il proprio parere al termine della sfida controai Giochi Olimpici di2020. L’Italia da battaglia in Giappone in una partita che si è decisa negli ultimi decisivi istanti. Il lombardo ha dichiarato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “Abbiamo partito parecchi rimbalzi. Alla fine del primo tempo abbiamo subito delle azioni da lontano che ci hanno fatto male. Sapevamo che poteva essere un match difficile”. Gli australiani hanno conquistato la sfida odierna con il risultato di 83-86. I nostri atleti hanno subito i rivali nella seconda fase delquando ...

Advertising

OptaPaolo : 20+ - Simone #Fontecchio è il primo giocatore italiano a realizzare almeno 20 punti per due partite consecutive del… - Eurosport_IT : ORA TESTA ALLA PROSSIMA! ?? Dopo la vittoria all'esordio sulla Germania, l'Italbasket si arrende all'Australia 86-8… - SkySport : Olimpiadi, #ItaliaGermania di basket: gli azzurri rimontano e vincono 92-82 all'esordio #SkySport #Tokyo2020… - infoitsport : Olimpiadi: sciabola maschile d'argento, bronzo per Burdisso e il canottaggio. Basket ko, Italvolley LIVE | Primapag… - Alessan27409849 : RT @parallelecinico: Una delle cose più belle di queste Olimpiadi sono le tante foto che riceviamo da uffici, spiagge, università, code all… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Olimpiadi

Il programma del 28 luglio / Il calendario delleSimone Biles si ritira anche dalla finale individuale Sommario Live Nuoto Canottaggio SchermaJudo Boxe Tennis Ciclismo Tuffi Tiro a ...Seconda partita a Tokyo 2020 e primo ko per la nazionale italiana dimaschile, sconfitta ... Simona Quadarella ha chiuso al quinto posto la finale dei 1500 stile alleTokyo 2020. L'oro ...Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.L’Italia esce sconfitta dalla sua seconda partita alle Olimpiadi di Tokyo. Contro l’Australia, nazionale numero 1 al mondo nel ranking FIBA, gli Azzurri hanno però giocato una grande partita, tenendo ...