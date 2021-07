Basket, Olimpiadi Tokyo: la Germania batte la Nigeria e torna in corsa per i quarti di finale (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Germania ottiene la prima vittoria alle Olimpiadi di Tokyo e torna in corsa per la qualificazione ai quarti di finale del torneo di Basket. La nazionale tedesca si è imposta 99-92 contro la Nigeria e raggiunge in classifica Italia ed Australia, che si affronteranno più tardi. Per gli africani, invece, è il secondo ko consecutivo e si giocheranno tutte le loro speranze nell’ultimo impegno contro gli azzurri. Johannes Voigtmann è il trascinatore della Germania con 19 punti ed in doppia cifra chiudono anche altri cinque ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Laottiene la prima vittoria allediinper la qualificazione aididel torneo di. La nazionale tedesca si è imposta 99-92 contro lae raggiunge in classifica Italia ed Australia, che si affronteranno più tardi. Per gli africani, invece, è il secondo ko consecutivo e si giocheranno tutte le loro speranze nell’ultimo impegno contro gli azzurri. Johannes Voigtmann è il trascinatore dellacon 19 punti ed in doppia cifra chiudono anche altri cinque ...

