Basket, Olimpiadi Tokyo: la Francia vince ancora, Repubblica Ceca sconfitta 97-77 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Seconda vittoria consecutiva per la Francia nel torneo olimpico di pallacanestro maschile, con i Bleus che dopo aver sconfitto gli Stati Uniti si sono imposti anche sulla Repubblica Ceca per 97-77, continuando il proprio cammino a punteggio pieno nel gruppo A. Avvio equilibrato, in cui Tomas Satoransky ha illuminato l’attacco dei cechi, raggiunti solamente sul 10-10 a 4:25 dalla prima sirena, grazie al piazzato di Nando De Colo. I transalpini, dopo un piccolo vantaggio, hanno però cambiato campo ancora sotto nel punteggio, cedendo alle triple di uno scatenato David Jelinek, fino al 28-22 che ha chiuso primo quarto. Col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Seconda vittoria consecutiva per lanel torneo olimpico di pallacanestro maschile, con i Bleus che dopo aver sconfitto gli Stati Uniti si sono imposti anche sullaper 97-77, continuando il proprio cammino a punteggio pieno nel gruppo A. Avvio equilibrato, in cui Tomas Satoransky ha illuminato l’attacco dei cechi, raggiunti solamente sul 10-10 a 4:25 dalla prima sirena, grazie al piazzato di Nando De Colo. I transalpini, dopo un piccolo vantaggio, hanno però cambiato camposotto nel punteggio, cedendo alle triple di uno scatenato David Jelinek, fino al 28-22 che ha chiuso primo quarto. Col ...

