Basket, Olimpiadi Tokyo: gli Usa dominano l’Iran e trovano la prima vittoria (Di mercoledì 28 luglio 2021) Trova la prima vittoria la squadra USA di Basket a Tokyo 2021 e contro l’Iran è una prova di forza quella messa sul parquet da Damian Lillard e compagni. Match chiuso in meno di cinque minuti, poi è spettacolo puro per i ragazzi di Popovich che si riprendono dopo il ko con la Francia. Avvio equilibrato, con i primi minuti che sono una sfida uno contro uno tra Lillard e Haddadi, con i due giocatori che fanno 6 punti a testa nel 12-9 complessivo dei primi cinque minuti di gioco. Due triple di Yakhchalidehkordi tengono vivo l’Iran, ma quando Holiday, Lillard e Durant colpiscono da oltre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Trova lala squadra USA di2021 e controè una prova di forza quella messa sul parquet da Damian Lillard e compagni. Match chiuso in meno di cinque minuti, poi è spettacolo puro per i ragazzi di Popovich che si riprendono dopo il ko con la Francia. Avvio equilibrato, con i primi minuti che sono una sfida uno contro uno tra Lillard e Haddadi, con i due giocatori che fanno 6 punti a testa nel 12-9 complessivo dei primi cinque minuti di gioco. Due triple di Yakhchalidehkordi tengono vivo, ma quando Holiday, Lillard e Durant colpiscono da oltre ...

