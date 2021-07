Basket oggi, Olimpiadi Tokyo: orari 29 luglio, tv, programma, streaming (Di giovedì 29 luglio 2021) Altre quattro partite per i tornei maschili e femminili di pallacanestro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A chiudere il secondo turno maschile saranno i match validi per il gruppo C, mentre in campo femminile il secondo turno si chiuderà con le sfide del gruppo A. Si partirà alle 3 di notte italiana con il match tra Canada e Corea del Sud femminile, per poi arrivare alle 6.40, quando sul parquet del Saitama Super Arena scenderanno in campo gli uomini di Slovenia e Giappone. Alle 10.20 la seconda partita femminile, cioè Spagna e Serbia, mentre si chiuderà alle 14 con gli uomini dellaSpagna che affronteranno l’Argentina. Di seguito il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Altre quattro partite per i tornei maschili e femminili di pallacanestro alledi2021. A chiudere il secondo turno maschile saranno i match validi per il gruppo C, mentre in campo femminile il secondo turno si chiuderà con le sfide del gruppo A. Si partirà alle 3 di notte italiana con il match tra Canada e Corea del Sud femminile, per poi arrivare alle 6.40, quando sul parquet del Saitama Super Arena scenderanno in campo gli uomini di Slovenia e Giappone. Alle 10.20 la seconda partita femminile, cioè Spagna e Serbia, mentre si chiuderà alle 14 con gli uomini dellaSpagna che affronteranno l’Argentina. Di seguito il calendario completo, il ...

Advertising

gabri1901 : Cioè, oggi ho scoperto che alle Olimpiadi c’è pure il Basket giocato 3 contro 3. Già mi pareva una cagata il beach… - juvemyheart : @danilo_cara @pietro00112 Ma il basket è ancora il lizza per il primo posto? L’ ho potuto vedere solo oggi - FlavioSP56 : RT @cesaremilanti: Il basket maschile oggi a #Tokyo2020: ???? 92-99 ???? ???? 120-66 ???? ???? 83-86 ???? ???? 77-97 ???? Gruppo A: ???? a 4 punti, ???? e ????… - stormyyvanee : oggi ho finito il vol.9 di Ao Haru Ride e per il 10 devo aspettare domani che mio padre me lo compra perché è l'uni… - BeppeViola_fc : Mi sto innamorando delle carriere riassunte da wikipedia. Aaron Geramipoor, nazionale di basket dell'Iran che oggi… -