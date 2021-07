Basket, l’Italia si qualifica ai quarti delle Olimpiadi se… Possibili combinazioni e regolamento migliori terze (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con la sconfitta dell’Italia contro l’Australia, si apre la questione relativa alla qualificazione ai quarti di finale del torneo olimpico a Tokyo. Tutta la situazione è stata resa molto più complicata dalla vittoria della Germania sulla Nigeria, inattesa, per 99-92. Andiamo a vedere dunque lo stato dell’arte così com’è ora. CLASSIFICA GIRONE B 1 Australia 2-0 2 Italia (1-1 e +10 con la Germania, scontro diretto) 3 Germania (1-1 e -10 con l’Italia, scontro diretto) 4 Nigeria 0-2 Questi invece i risultati delle partite finora giocate. PRIMA GIORNATA Italia-Germania 92-82, Australia-Nigeria 84-65 SECONDA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con la sconfitta delcontro l’Australia, si apre la questione relativa allazione aidi finale del torneo olimpico a Tokyo. Tutta la situazione è stata resa molto più complicata dalla vittoria della Germania sulla Nigeria, inattesa, per 99-92. Andiamo a vedere dunque lo stato dell’arte così com’è ora. CLASSIFICA GIRONE B 1 Australia 2-0 2 Italia (1-1 e +10 con la Germania, scontro diretto) 3 Germania (1-1 e -10 con, scontro diretto) 4 Nigeria 0-2 Questi invece i risultatipartite finora giocate. PRIMA GIORNATA Italia-Germania 92-82, Australia-Nigeria 84-65 SECONDA ...

