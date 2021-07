Basket femminile, Mondiali Under 19 2021: Italia, le convocate per Debrecen. Spinelli, Panzera e Natali le punte (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono state rilasciate dalla FIP le 12 giocatrici che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Mondiali Under 19. Le convocate fanno parte tutte dei gruppi 2002 e 2003: è stato scelto, per ragioni interne alla Federazione che hanno creato un interessante numero di discussioni, che le 2004 non andranno. Questi i nomi che saranno a disposizione di Roberto Riccardi, che avrà come assistenti Giuseppe Piazza e Angela Gianolla (da poco passata dal campo alla panchina): #5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 165, Virtus Basket Aprilia) #7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 182, Reyer Venezia Mestre) #8 Vittoria Allievi (2003, A/G, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono state rilasciate dalla FIP le 12 giocatrici che rappresenteranno l’ai prossimi19. Lefanno parte tutte dei gruppi 2002 e 2003: è stato scelto, per ragioni interne alla Federazione che hanno creato un interessante numero di discussioni, che le 2004 non andranno. Questi i nomi che saranno a disposizione di Roberto Riccardi, che avrà come assistenti Giuseppe Piazza e Angela Gianolla (da poco passata dal campo alla panchina): #5 Giorgia Bovenzi (2002, P, 165, VirtusAprilia) #7 Francesca Leonardi (2002, A/G, 182, Reyer Venezia Mestre) #8 Vittoria Allievi (2003, A/G, ...

