Basket 3X3, Olimpiadi Tokyo: Lettonia e Stati Uniti si prendono la medaglia d’oro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lettonia e Stati Uniti entrano nella storia del Basket 3X3. Sono Stati assegnati oggi i primi titoli olimpici di sempre in questa disciplina, con i lettoni che hanno vinto il torneo maschile e le americane quello femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Eccezionale oro della Lettonia nel torneo maschile. I baltici hanno sconfitto in finale la Russia per 21-18 al termine di una partita bellissima e molto combattuta. Si è deciso tutto negli ultimi secondi con il canestro da due punti della vittoria a diciotto secondi dalla fine di Karlis Lasmanis. In campo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021)entrano nella storia del3X3. Sonoassegnati oggi i primi titoli olimpici di sempre in questa disciplina, con i lettoni che hanno vinto il torneo maschile e le americane quello femminile alledi. Eccezionale oro dellanel torneo maschile. I baltici hanno sconfitto in finale la Russia per 21-18 al termine di una partita bellissima e molto combattuta. Si è deciso tutto negli ultimi secondi con il canestro da due punti della vittoria a diciotto secondi dalla fine di Karlis Lasmanis. In campo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Una vittoria contro la Mongolia e una sconfitta contro la Francia nelle prime due storiche partite olimpiche della… - ItaliaTeam_it : Il cammino della nazionale di basket 3x3 prosegue con una vittoria contro la Romania e una sconfitta contro la Cina… - Eurosport_IT : SIIII, BRAVISSIME! ???????? Seconda vittoria in tre partite per l'Italia del basket 3x3: battuta la Romania, alle 7:25… - AlfredEgo11 : @scorpiorising83 Il #3x3 non è altro che un #5x5 del calcio, o il #beachvolley del volley. Un surrogato del basket.… - BasketUniverso : La Lettonia trionfa nel basket 3x3 maschile alle Olimpiadi -