Banca Carige, FITD sta valutando manifestazioni d'interesse per cessione quota (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e lo Schema Volontario (SV) hanno comunicato che stanno proseguendo le attività per arrivare alla cessione della quota (pari al 79,99%) detenuta in Banca Carige. L'obiettivo – per cui è al lavoro l'advisor Deutsche Bank – è la realizzazione di una "business combination con partner in grado di valorizzare le potenzialità della Banca". In una nota, FITD ha specificato che sono in corso approfondimenti su alcune "manifestazioni di interesse ricevute, anche parziali"

