Balzo dei nuovi positivi: 162 in un giorno nelle Marche. Sale l'incidenza, cinque ricoverati in più/ I contagi nelle regioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) ANCONA - Balzo in avanti dei nuovi positivi nelle Marche : oggi, mercoledì 28 luglio, il Gores ne ha infatti segnalati 162, il numero più alto degli ultimi mesi. É stata la provincia di Pesaro e ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 luglio 2021) ANCONA -in avanti dei: oggi, mercoledì 28 luglio, il Gores ne ha infatti segnalati 162, il numero più alto degli ultimi mesi. É stata la provincia di Pesaro e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH ++ Covid: 3.558 positivi, 10 vittime ++ Balzo dei positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24… - AnsaToscana : Covid: in Toscana altri 2 morti e balzo positivi del +11,4%. Il 70% dei nuovi casi nelle 24 ore rilevati ha meno di… - wickedawitch : comunque anche se dovessi avere un esame all’uni il giorno di un futuro concerto dei bangtan, io balzo l’esame - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Palermo. Il Covid uccide una bimba di 11 anni. Balzo dei ricoveri. La madre «Non siamo no vax, malede… - CinesinBambu : Praticamente entrambi hanno preso la palla al balzo per lasciarsi. Solo che nessuno dei due voleva accollarsene la… -