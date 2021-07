Bailee Madison nel reboot di Pretty Little Liars | chi sarà la quarta protagonista?

(Di mercoledì 28 luglio 2021)neldi, questa è la notizia del giorno che riguarda i fan di una serie che ha fatto la storia della tv. Gli appassionati conoscono bene anche la, già vista in Once Upon a Time e Good Witch, e adesso avranno modo di vederla neldi, Original Sin, e che è stato messo in sviluppo da HBO Max. Secondo le prime rivelazioni in arrivo dagli Usa, il personaggio diin ...

Tra i protagonisti di Pretty Little Liars: Original Sin ci sarà anche l'attrice, ex star di Good Witch . La giovane interprete avrà il ruolo di Imogen , una ragazza descritta come una vera sopravvissuta che, come tutte le 'Bugiarde', è una final girl. La teenager ...Bailee Madison sarà la protagonista di Pretty Little Liars: Original Sin, la serie reboot di HBO Max legata a Pretty Little Liars.