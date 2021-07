Advertising

Miti_Vigliero : RT @genovatoday: Autobus, verifica intensiva in piazza della Nunziata: quasi il 15% dei passeggeri senza biglietto - genovatoday : Autobus, verifica intensiva in piazza della Nunziata: quasi il 15% dei passeggeri senza biglietto… - razorblack66 : RT @Esse02736592: @razorblack66 @AlexGiudetti @iosoioevoi Assumere personale (tipo un controllore) è impossibile... pensate agli autobus. M… - Esse02736592 : @razorblack66 @AlexGiudetti @iosoioevoi Assumere personale (tipo un controllore) è impossibile... pensate agli auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Autobus verifica

GenovaToday

Quartaintensiva in un mese sui 'furbetti' senza biglietto sui mezzi Amt. Martedì 27 luglio una squadra di 13 Verificatori Titoli di Viaggio ha presidiato piazza della Nunziata per controllare le ...Una vera e propria rivoluzione digitale che renderà il viaggio inpiù semplice ed il ... In caso dia bordo, sarà sufficiente comunicare al personale le ultime 4 cifre della propria ...Venti operatori di Sicurtransport dal prossimo 1 agosto saranno presenti sugli autobus ed i tram di linea comunali dell’Amat per un nuovo servizio di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini. Un servizi ...Genova. Verifica intensiva ad alta visibilità ieri pomeriggio, martedì 27 luglio, in centro città. Una squadra di 13 Verificatori Titoli di Viaggio di AMT è scesa in campo in piazza della Nunziata per ...