Auto, la svolta “elettrica” avrà forte impatto sul lavoro. Per la Ue saldo finale positivo, ma l’Italia sconta ritardi negli investimenti e nella formazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Spesso sulla carta è tutto bellissimo. Ma è certo che la transizione energetica vedrà vincitori e sconfitti e che quest’ultimi andranno aiutati e sostenuti. Ne è consapevole la Commissione europea che nei sui documenti non nega che ci saranno significative ripercussioni sul mercato del lavoro e impatti di natura sociale. Alla fine, secondo Bruxelles, tutto si sistemerà e la svolta verde creerà più occupazione di quella che farà sparire. Ma non sarà indolore. L’asso nella manica della Ue per lenire le ferite è il Social Climate Fund, fondo che raccoglierà il gettito raccolto con il sistema per lo scambio delle quote di emissione di Co2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Spesso sulla carta è tutto bellissimo. Ma è certo che la transizione energetica vedrà vincitori e sconfitti e che quest’ultimi andranno aiutati e sostenuti. Ne è consapevole la Commissione europea che nei sui documenti non nega che ci saranno significative ripercussioni sul mercato dele impatti di natura sociale. Alla fine, secondo Bruxelles, tutto si sistemerà e laverde creerà più occupazione di quella che farà sparire. Ma non sarà indolore. L’assomanica della Ue per lenire le ferite è il Social Climate Fund, fondo che raccoglierà il gettito raccolto con il sistema per lo scambio delle quote di emissione di Co2 ...

Advertising

UmbertoSivieri : @WalterCabrini @giuliano_sant @GuidoCrosetto Io non appartengo alla vostra area politica. Ma Fini è stato uno dei m… - LuigiF97101292 : RT @f_burla: Casomai qualcuno avesse ancora dubbi sul fatto che la svolta 'verde' dell'Ue non serva a combattere l'inquinamento ma a finanz… - Insideevsitalia : C'è una svolta (dietro le quinte) per l'auto elettrica in Italia - BlackK239 : RT @f_burla: Casomai qualcuno avesse ancora dubbi sul fatto che la svolta 'verde' dell'Ue non serva a combattere l'inquinamento ma a finanz… - Bob86591692 : RT @f_burla: Casomai qualcuno avesse ancora dubbi sul fatto che la svolta 'verde' dell'Ue non serva a combattere l'inquinamento ma a finanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto svolta Kajillionaire, il miglior film di Miranda July ... verrà forse in mente il Truman Burbank che urla dal finestrino della sua auto " so mebody help me, ... Un'altra scena straordinaria segnerà una svolta nella storia di Old Dolio: senza anticipare troppo, ...

La Renault 5 torna e fa sognare coi suoi 400 CV Un'auto che solo in pochi oserebbero provare a realizzare, ma un vero e proprio disegno perfetto ...Automobiles rimanendo fedele al modello del passato Mentre Renault è pronta a una nuova svolta green ,...

Auto, la svolta “elettrica” avrà forte impatto sul lavoro Il Fatto Quotidiano Svolta nelle indagine del tentato sequestro di un imprenditore a Varazze Tra le dieci persone per le quali sono scattate le misure cautelari ci sarebbero i mandanti del tentato sequestro sventato dalla Polizia ...

Botte in casa, furti e troppo bere: raffica di denunce in poche ore I CONTROLLI Un arresto, sei denunce e altrettante super multe per violazioni al codice della strada: questo, il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri tra il fine settimana e i primi ...

... verrà forse in mente il Truman Burbank che urla dal finestrino della sua" so mebody help me, ... Un'altra scena straordinaria segnerà unanella storia di Old Dolio: senza anticipare troppo, ...Un'che solo in pochi oserebbero provare a realizzare, ma un vero e proprio disegno perfetto ...Automobiles rimanendo fedele al modello del passato Mentre Renault è pronta a una nuovagreen ,...Tra le dieci persone per le quali sono scattate le misure cautelari ci sarebbero i mandanti del tentato sequestro sventato dalla Polizia ...I CONTROLLI Un arresto, sei denunce e altrettante super multe per violazioni al codice della strada: questo, il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri tra il fine settimana e i primi ...