ATP Kitzbuhel: Cecchinato non risponde alla grandissima vittoria di Mager (Di mercoledì 28 luglio 2021) Impresa di Gianluca Mager, che ha rimontato una partita che sembrava praticamente persa contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas e si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel. Qui purtroppo non incontrerà il connazionale Marco Cecchinato, sconfitto in due set dal tedesco Daniel Altmaier. Sarà quest'ultimo l'avversario del sanremese al prossimo round. I precedenti dicono 2-1 in favore dell'italiano ma il teutonico ha vinto l'ultimo, disputato tra l'altro la scorsa settimana al torneo di Umago. Mager si aggiudica un match non adatto ai deboli di cuore Incredibile vittoria ...

