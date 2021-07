Atp Atlanta 2021 | servizio col tweener di Kyrgios | l’australiano ottiene il punto VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nicktorna sul circuito e ne inventa una delle sue. Nel suo esordio all’Atp disorprende Kevin Anderson con un nuovo colpo. Ilda sotto ma corredato di. E Nick conquista addirittura il, sfruttando l’errore in rete col dritto dell’ex finalista di Wimbledon. Ecco il. Nick, rizando el rizo. Saque por abajo al cuadrado pic.twitter.com/HciQQRcdtu — Fernando Murciego (@fermurciego) July 28,SportFace.

Bordighera . Il primo avversario di Jannik Sinner nel singolare maschile dell'250 di, in programma dal 26 luglio al 1° agosto , sarà Christopher O'Connell. Il tennista che si allena a Bordighera, dopo aver vinto il doppio maschile del BB&TOpen insieme a ...Il programma di mercoledì 28 luglio al torneoOpen 2021 : ecco gli orari e l' ordine di gioco . Ad aprire la giornata sarà il derby americano tra Taylor Fritz e Steve Johnson, seguita dall'incontro fra Peter Gojowczyk e Jordan ...Atp Atlanta 2021, la nuova invenzione di Nick Kyrgios: servizio con tweener e l'australiano ottiene il punto (VIDEO) ...Medvedev: “Devi vergognarti di te stesso, spero che non ti facciano più entrare alle Olimpiadi” In questa edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo 2020, e anche alle prossime Olimpiadi invernali di Pechin ...