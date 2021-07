Atletica, Olimpiadi Tokyo: Marcell Jacobs non teme il peso della responsabilità: “La Finale dei 100 metri è il mio obiettivo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non ci sono dubbi che Marcell Jacobs sia a tutti gli effetti uno dei personaggi “cult” della Nazionale italiana di Atletica leggera che sarà al via delle Olimpiadi di Tokyo. Un 2021 strepitoso per lui: titolo europeo indoor dei 60 metri con record italiano a Torun, ad inizio marzo; primo crono in carriera sotto i 10 secondi e record italiano dei 100 metri firmato in maggio a Savona (9.95). Una fiducia crescente che ha portato il texano di Desenzano del Garda (nato a El Paso da madre italiana e padre americano, ma trasferitosi nel bresciano a soli 3 anni) a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non ci sono dubbi chesia a tutti gli effetti uno dei personaggi “cult”Nazionale italiana dileggera che sarà al via delledi. Un 2021 strepitoso per lui: titolo europeo indoor dei 60con record italiano a Torun, ad inizio marzo; primo crono in carriera sotto i 10 secondi e record italiano dei 100firmato in maggio a Savona (9.95). Una fiducia crescente che ha portato il texano di Desenzano del Garda (nato a El Paso da madre italiana e padre americano, ma trasferitosi nel bresciano a soli 3 anni) a ...

