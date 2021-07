Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gianmarco Tamberi pronto a gareggiare: “Credo di essere nella miglior condizione” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si avvicina sempre di più il giorno dell’esordio per l’Atletica leggera italiana nelle Olimpiadi di Tokyo. nella seconda settimana della rassegna a Cinque Cerchi ci sarà spazio per la specialità regina dei Giochi. La Nazionale gareggerà con l’obiettivo di non replicare lo zero del medagliere di Rio, ma non sarà facile. L’unica carta da podio che viene assegnata al Bel Paese dai siti specializzati è quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. L’azzurro, giova ricordarlo, arrivava da favorito a Rio e fu costretto ad arrendersi prima del tempo a causa di un infortunio grave a un mese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si avvicina sempre di più il giorno dell’esordio per l’leggera italiana nellediseconda settimana della rassegna a Cinque Cerchi ci sarà spazio per la specialità regina dei Giochi. La Nazionale gareggerà con l’obiettivo di non replicare lo zero del medagliere di Rio, ma non sarà facile. L’unica carta da podio che viene assegnata al Bel Paese dai siti specializzati è quella dinel salto in alto. L’azzurro, giova ricordarlo, arrivava da favorito a Rio e fu costretto ad arrendersi prima del tempo a causa di un infortunio grave a un mese ...

