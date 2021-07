Atalanta | Freuler | “Obiettivo competere su tutti i fronti Francia-Svizzera? Abbiamo vinto per l’Italia”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Remo, calciatore svizzero dell’, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club bergamasco per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione. Inoltre, il centrocampista classe 1992 si è soffermato sulla partita traad Euro 2020 che ha condannato i transalpini all’eliminazione dalla kermesse continentale. Di seguito le sue parole: Sudi Euro 2020 “battuto laper liberare il cammino per, perchétemevano la ...

Parola di Remo, tornato ieri a Zingonia dalle tre settimane di ferie dopo gli Europei, ai canali ufficiali dell'. E sulla prossima stagione: ' Sarà molto difficile - rimarca il ...Bergamo, 28 luglio - Martedì l'ha riaccolto Remo, tornato puntualissimo, da buon svizzero, dalle sue tre settimane di vacanze dopo un Europeo sorprendente con la nazionale rossocrociata, approdata ai quarti di ...Il centrocampista: "L'ho detto anche ai compagni italiani: noi della Svizzera abbiamo eliminato la Francia per l'Italia, per spianarle il cammino" ...“Come ogni anno dobbiamo iniziare da zero, tante squadre si stanno rinforzando e hanno cambiato allenatore, anche quelle che sono arrivate davanti a noi negli ultimi tempi“. Parola di Remo Freuler, to ...