Assunzioni, in Lombardia quasi 26 mila ruoli ma mancano i docenti nelle graduatorie (Di mercoledì 28 luglio 2021) Più di 112 mila posti a livello nazionali destinati alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, alla Lombardia sono riservati 25.818 ruoli su 25.913 posti vacanti. Sono i numeri riportati dalla Flc Cgil Lombardia. Ma sarà davvero così? Secondo il sindacato restano i soliti problemi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021) Più di 112posti a livello nazionali destinati alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, allasono riservati 25.818su 25.913 posti vacanti. Sono i numeri riportati dalla Flc Cgil. Ma sarà davvero così? Secondo il sindacato restano i soliti problemi L'articolo .

