Assessore Lazio, riconoscere Sputnik o danni a turismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Non riconoscere ai fini della certificaziona vaccinale chi si è immunizzato con Sputnik arreca un danno al turismo ed è un problema anche per cittadini italiani in Russia e i cittadini di San Marino". Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Nonai fini della certificaziona vaccinale chi si è immunizzato conarreca un danno aled è un problema anche per cittadini italiani in Russia e i cittadini di San Marino".

fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - MediasetTgcom24 : Assessore Lazio: +38mila prenotazioni vaccini dopo annuncio Draghi #vaccini - CorriereQ : Assessore Lazio, riconoscere Sputnik o danni a turismo - rep_roma : Green Pass, l'assessore del Lazio D'Amato: 'Non riconoscere Sputnik è danno al turismo' [aggiornamento delle 14:39] - fisco24_info : Assessore Lazio, riconoscere Sputnik o danni a turismo: E' problema anche per italiani in Russia e cittadini San Ma… -