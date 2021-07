Assegno unico, oggi l’esame alla Camera del decreto ponte per anticiparlo a luglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – È attesa per oggi pomeriggio l’esito dell’esame dalla parte della Camera del decreto legge ponte che anticipa a quest’anno, a partire da luglio, l’Assegno unico per i figli minori, strumento che entrerà a regime nel 2022. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Il decreto riconosce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, alle famiglie che non abbiano diritto all’Assegno al nucleo familiare, un Assegno per ciascun figlio minore ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – È attesa perpomeriggio l’esito delparte delladelleggeche anticipa a quest’anno, a partire da, l’per i figli minori, strumento che entrerà a regime nel 2022. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. Ilriconosce, a decorrere dal 1°2021 e fino al 31 dicembre 2021, alle famiglie che non abbiano diritto all’al nucleo familiare, unper ciascun figlio minore ...

