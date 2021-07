Assange, tribunale in Ecuador gli revoca cittadinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) In Ecuador un tribunale ha revocato la cittadinanza a Julian Assange, fondatore di Wikileaks. Un tribunale amministrativo di Quito, ha riportato nelle ultime ore El Comercio, ha motivato la decisione con errori di natura amministrativa quando nel 2017 venne concessa la cittadinanza ad Assange, che – nato in Australia – resta detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, a sud di Londra. Gli Stati Uniti chiedono la sua estradizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Inunhato laa Julian, fondatore di Wikileaks. Unamministrativo di Quito, ha riportato nelle ultime ore El Comercio, ha motivato la decisione con errori di natura amministrativa quando nel 2017 venne concessa laad, che – nato in Australia – resta detenuto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, a sud di Londra. Gli Stati Uniti chiedono la sua estradizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

