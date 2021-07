Assalto Capitol Hill: la testimonianza degli agenti di polizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri si è tenuta la prima udienza per l’Assalto a Capitol Hill. Hanno testimoniato quattro agenti di polizia, che hanno pronunciato dichiarazioni sofferte. Gli agenti si sono scagliati contro i rappresentanti repubblicani che hanno cercato di sminuire i fatti accaduti il 6 gennaio. Ma anche contro l’ex presidente Trump. Assalto Capitol Hill: cos’è successo alla Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ieri si è tenuta la prima udienza per l’. Hanno testimoniato quattrodi, che hanno pronunciato dichiarazioni sofferte. Glisi sono scagliati contro i rappresentanti repubblicani che hanno cercato di sminuire i fatti accaduti il 6 gennaio. Ma anche contro l’ex presidente Trump.: cos’è successo alla

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Capitol La commissione d'inchiesta sull'assalto al Congresso ...della commissione d'inchiesta è stata però la testimonianza di quattro agenti della Capitol Police, ... Uno di loro, Brian Sicknick, ebbe due attacchi di cuore durante l'assalto e morì. Tutti e quattro ...

Il video choc a Capitol Hill: "Giustiziamoli uno per uno" ... a pochi metri da un patibolo montato fuori da Capitol Hill, è il passaggio più agghiacciante del video inedito sull'assalto al Congresso, mostrato in apertura della prima audizione della commissione ...

Usa: l'assalto al Congresso, 'urlavano ci manda Trump' Agenzia ANSA Assalto Capitol Hill: la testimonianza degli agenti di polizia Ieri si è tenuta la prima udienza per l’assalto a Capitol Hill. Quattro agenti di polizia hanno testimoniato davanti alla Commissione.

Udienze Capitol Hill: convocato Donald Trump Le udienze a Capitol Hill sono cominciete: vari agenti hanno cominciato a depositare le proprie testimonianze. Trump si presenterà?

