Askoll EVA | nuovo ordine da 1 | 5 milioni per 500 scooter

A 4 mesi di distanza da un altro ordine di 2.000 scooter per lo sharing dal valore complessivo di € 6,35 milioni

Teleborsa

ha ricevuto un nuovo ordine di 500 scooter da un primario operatore europeo per un valore complessivo di 1,5 milioni. L'accordo - spiega la società in una nota - prevede la fornitura di ...Su una cosa sembra esserci un consenso molto ampio, i veicoli elettrici sono il futuro della mobilità, ma per il momento non riescono a far decollare le azioni. Nell'ultimo anno, ad esempio, a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 63,3%, le quotazioni dihanno perso il 36,5%. Come conciliare in una strategia di ...(Teleborsa) - Askoll EVA ha ricevuto un nuovo ordine di 500 scooter da un primario operatore europeo per un valore complessivo di 1,5 milioni.L'accordo - spiega la società in una nota - prevede ...Per scoprire come nascono le batterie non siamo dovuti andare in Cina o in America da Tesla, è bastato restare in Italia. L'occasione è stata la presentazione del monopattino di Askoll pensato per lo ...