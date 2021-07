Ascolti Tv 27 luglio | Bisciglia promosso senza vip Pellegrini | Bordignon | Centracchio accendono Rai2 nell’intera giornata Che però perde da Canale5

(Di mercoledì 28 luglio 2021)olimpici, va forte anche il Tg2: alle 8.45 a 945mila e 17,52%; alle 13.00 a 3,318 milioni e 23.9%; alle 20.30 a 1,884 milioni e 10,3% Si è conclusosorprese stravolgenti – per quello che riguarda le vicende delle sei coppie in prova – ma con un andamento divertente e ottimimartedì 27, Temptation Island. Una buona edizione,troppi strappi ed effetti speciali, ma fino alla fine seguita dal pubblico di fedeli, molto folto (dicono i meter). Un prodotto che ha fatto bene anchel’ausilio di coppie vip e di un troppo marcato doping autoriale. Su ...

95_addicted : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 chiusura record per @TemptationITA leader del prime-time con 3.700.000 spettatori e il 32% di share Ascolti… - cristia_urbano : RT @fabiofabbretti: A sorpresa #MorningNews (13.4% di share) tallona #UnomattinaEstate (14.3%). Sale anche la seconda parte di mezz'ora (11… - infoitcultura : Ascolti tv ieri 27 luglio: Temptation fa boom e chiude. Exploit sul finale - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 chiusura record per @TemptationITA leader del prime-time con 3.700.000 spettatori e il 32% di share Ascolti… - blogtivvu : Ascolti Temptation Island 2021: dati auditel del 27 luglio, ecco quanto ha totalizzato l’ultima puntata, chiusura c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

... pubblicata sull'edizione in edicola oggi, mercoledì 282021, nella quale ha commentato la ...un vero e proprio ' Piano Marshall ' per la scuola e spero proprio che stavolta qualcuno mi' .tv prima serata Rai1 la replica di Carramba che Sorpresa ha registrato 1.513.000 spettatori pari al 9.2%. Canale 5 l'ultima puntata di Temptation Island ha registrato 3.694.000 spettatori ...L'esponente di Italia Viva: "Il 28 luglio data celebrativa che affermi principio di libertà di espressione" La celebre e rivoluzionaria Sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio del 1976, fece ...Un 17enne ha postato in rete un filmato in cui si lamenta con il presidente statunitense delle difficili condizioni di vita del suo Paese. Ma alla fama e ai follower sono seguiti gli insulti ...