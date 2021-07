Arsenal, colpo da 50 milioni messo a segno (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Arsenal sta per finalizzare un acquisto per rinforzare la propria difesa. Si tratta di Ben White. Il 23enne giocatore inglese è di proprietà del Brighton e la squadra londinese lo sta comprando per una cifra molto esosa: circa 50 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Dall’Inghilterra: Arsenal su un big dell’Inter! LEGGI ANCHE: Juventus, Paratici tenta lo sgambetto White Arsenal, Tutto fatto per il passaggio nella capitale Ben White sarà un giocatore dell’Arsenal. Lo scrive Fabio Romano sul suo profilo Twitter. Ormai mancano veramente pochi dettagli. Le parti sono d’accordo su tutto. Nei giorni scorsi ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’sta per finalizzare un acquisto per rinforzare la propria difesa. Si tratta di Ben White. Il 23enne giocatore inglese è di proprietà del Brighton e la squadra londinese lo sta comprando per una cifra molto esosa: circa 50di euro. LEGGI ANCHE: Dall’Inghilterra:su un big dell’Inter! LEGGI ANCHE: Juventus, Paratici tenta lo sgambetto White, Tutto fatto per il passaggio nella capitale Ben White sarà un giocatore dell’. Lo scrive Fabio Romano sul suo profilo Twitter. Ormai mancano veramente pochi dettagli. Le parti sono d’accordo su tutto. Nei giorni scorsi ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Live: Arsenal, affare fatto per White. Primo grande colpo - ClockEndItalia : ??????: ??'?????????????????? ???? ?????????? ???????????? Norvegese, giovane, talentuosa e richiestissima...ma lei ha scelto l'@ArsenalWFC… - IotifointerI : Non solo il (possibile) colpo Nandez. Secondo quanto riferito da La Repubblica l'Inter per la fascia destra continu… - ProfidiAndrea : ?? #Inter, doppio colpo in arrivo: #Ballerin e #Nandez ???? Trovata l'intesa col #Cagliari sulla base di un prestito c… - OperaFisista : Marotta tenta il doppio colpo | Agente a Milano -