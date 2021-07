Arrestato il presunto spacciatore che ha venduto l’eroina a Libero De Rienzo. Colto in flagranza di reato

(Di mercoledì 28 luglio 2021) I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma San Pietro hannoilche avrebbeDe, l’attore trovato morto in casa lo scorso 16 luglio. Al momento non è chiaro se l‘ipotetica assunzione di sostanze stupefacenti possa aver influito sul malore che ha colpito l’attore. Dopo l’esito dell’autopsia, che non è riuscita a dare risposte in merito, la Procura di Roma è in attesa dell’esame tossicologico che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni (è atteso entro 15 giorni dopo l’autopsia). ...

Advertising

tax_tweet : Iraq: continuano i crimini contro attivisti, arrestato un presunto assassino - ptvtelenostra : MORTE LIBERO DE RIENZO. ARRESTATO, IL PRESUNTO PUSHER CHE GLI AVREBBE CEDUTO L'EROINA - - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Morte di #LiberoDeRienzo, arrestato il presunto pusher. Si tratta di un cittadino gambiano, colto in flagranza mentre spac… - momentosera : Morte di #LiberoDeRienzo, arrestato il presunto pusher. Si tratta di un cittadino gambiano, colto in flagranza ment… - Ticinonline : De Rienzo, arrestato il presunto pusher che gli avrebbe venduto l'eroina #liberoderienzo -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato presunto

Morte De Rienzo,ilpusher Secondo le accuse, avrebbe ceduto droga all'attore trovato senza vita in casa. Si tratta di un cittadino gambiano, colto in flagranza mentre spacciava in zona Torre Angela ...... indagati in concorso per ilomicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Solo un indagato, un altro cugino, è statoe si trova attualmente in carcere a ...Avrebbe prestato soldi a un imprenditore in difficoltà economiche, applicando interessi del 180%. La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza un 53enne di Cerignola con l’accusa di usura aggravata ...I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato il presunto spacciatore che avrebbe venduto l’eroina a Libero De Rienzo, l’attore trovato morto in casa lo scorso ...