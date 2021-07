Armi, Lamorgese: “Piattaforma digitale per il tracciamento resta una priorità. Consentirà di seguire il ciclo dalla fabbrica alla vendita” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “resta una priorità la realizzazione di una Piattaforma digitale che consente di seguire l’intero ciclo di vita di ogni arma, dal momento della sua fabbricazione e immissione nel mercato nazionale fino alla sua distruzione, venendo anche a ricomprendere i dati relativi alle transazioni effettuate dagli operatori economici del settore”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al question time alla Camera sulle iniziative volte al tracciamento della detenzione di Armi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) “unala realizzazione di unache consente dil’interodi vita di ogni arma, dal momento della suazione e immissione nel mercato nazionale finosua distruzione, venendo anche a ricomprendere i dati relativi alle transazioni effettuate dagli operatori economici del settore”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Luciana, al question timeCamera sulle iniziative volte aldella detenzione di...

Ultime Notizie dalla rete : Armi Lamorgese Camera, Question time: appuntamento oggi a Montecitorio La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al tracciamento della detenzione di armi attraverso l'attivazione di un'anagrafe digitale (Baldino - M5S);...

Recovery plan: Franco a question time Camera su assegnazione risorse al Sud I ministri dell'Economia, Daniele Franco, dell'Interno, Luciana Lamorgese e del Lavoro, Andrea ... La ministra dell'Interno trattera', tra gli altri, il tema del tracciamento della detenzione di armi ...

Sicurezza, Lamorgese: Costante controllo su soggetti che detengono armi Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Camera, Question time: appuntamento oggi a Montecitorio Si svolge oggi, mercoledì 28 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell'Econ ...

L’agghiacciante storia di Ardea E’ certo drammaticamente surreale quello che è accaduto la mattina del 13 giugno 2021 ad Ardea, comune di circa 50.000 abitanti alle porte di Roma, ove un giovane trentenne ha ucciso con una pistola, ...

