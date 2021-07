Arisa, che lavoro faceva prima di essere famosa? Non lo immagineresti mai (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arisa è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, nasce nei primi anni '80 a Genova ma cresce in un piccolo paese della provincia di Potenza. la sua passione per la musica la porta già da bambina. Infatti già all'età di 4 anni partecipa ad un concorso canoro. Impara tutti i segreti del mestiere da autodidatta, traendo ispirazione da cantanti di calibro internazionale come Mariah Carey e Celine Dion, ma prima di sfondare nel mondo della musica ha svolto diversi lavori abbastanza umili. Sei curioso di sapere quali? Arisa prima del successo che l'ha portata sul ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 28 luglio 2021)è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, nasce nei primi anni '80 a Genova ma cresce in un piccolo paese della provincia di Potenza. la sua passione per la musica la porta già da bambina. Infatti già all'età di 4 anni partecipa ad un concorso canoro. Impara tutti i segreti del mestiere da autodidatta, traendo ispirazione da cantanti di calibro internazionale come Mariah Carey e Celine Dion, madi sfondare nel mondo della musica ha svolto diversi lavori abbastanza umili. Sei curioso di sapere quali?del successo che l'ha portata sul ...

Advertising

falcions85 : Riguardi Tira&Molla (1998) e vivi l'effetto di Ritorno al futuro, con paradossi temporali spiazzanti. A una concorr… - Hocambiatoipia2 : Arisa tutta tranquilla annuncia che domani esce il video di Psyco come se stesse raccontando cosa mangia oggi per pranzo?? - Lindali98 : #NowPlaying Arisa - Quante parole che non dici on #FastCast4u.com - NICHITOMLINSON : @ari_gianhappy io mi ricordo che da arisa mi stavi sul cazzo - ciaobubi : comunque tutti felici che se ne sia andata la pettinelli, ma se se ne fosse andata arisa avrei fatto la festa con t… -