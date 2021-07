Ariele morta a 11 anni per Covid: l’appello della madre alla vaccinazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ariele è la bambina morta a 11 anni per le conseguenze del Covid. Oggi la arriva l’appello della madre alla vaccinazione Ieri la tragica notizia della morte per Covid di Ariele, una bambina di soli 11 anni, che non è riuscita a superare la grave infezione, oggi le parole della mamma raccolte dall’Huffington Post, che l’ancia un appello alla vaccinazione. “Dovete dire alla gente di andarsi a vaccinare e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)è la bambinaa 11per le conseguenze del. Oggi la arrivaIeri la tragica notiziamorte perdi, una bambina di soli 11, che non è riuscita a superare la grave infezione, oggi le parolemamma raccolte dall’Huffington Post, che l’ancia un appello. “Dovete diregente di andarsi a vaccinare e ...

