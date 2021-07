Ardea | iniziano i lavori sull’asfalto ed ecco…il maxi incidente | 4 auto si scontrano sul lungomare FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Neanche il tempo di inaugurare il cantiere stradale suldiche ecco subito…un. Stamattina, come assicurato dalla dirigenza della ditta esecutrice, è iniziata infatti la posa in opera del tappetino bituminoso lungo il tratto diche va dalla Pineta dei Liberti fino al Consorzio Tirrenella. Il titolare della ditta appaltatrice, la Soc. Eteiron srl, ha spiegato che i primi due giorni della settimana sono stati utilizzati per fresare il vecchio tappetino mentre i successivi tre giorni, da oggi quindi, serviranno per spandere il nuovo bitume. Un sistema che non crea ...