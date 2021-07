Approvato il vaccino Moderna per gli under 17: accolto il parere dell'Ema (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una soluzione confortante per permettere ai ragazzi di poter tornare a scuola e alla vita di tutti i giorni. La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di Aifa ha Approvato l'estensione di indicazione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una soluzione confortante per permettere ai ragazzi di poter tornare a scuola e alla vita di tutti i giorni. La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) di Aifa hal'estensione di indicazione ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- vaccino Moderna approvato da EMA per la fascia 12-16 anni. La possibilità di riaprire le scuole in… - iltelegrafista : La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino… - ELENABO57732311 : @La7tv Vorrei ricordare al Matteo #Bassetti che vorrebbe difendere indifendibile che #Ema non ha approvato #vaccino… - StatistaLo : @Agenzia_Ansa L'Aifa NON ha approvato il vaccino Moderna come non ha approvato nessun 'vaccino' Covid.Ha solo estes… -