Annullato spettacolo delle Frecce Tricolori a Lignano Sabbiadoro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Comune di Lignano Sabbiadoro e L’Aeroclub Friulano, in accordo con la Prefettura di Udine, hanno deciso, a malincuore, che l’evento “W Lignano 2021” in programma il prossimo 25 Agosto verrà Annullato. Ciò si rende necessario a causa di una recrudescenza della pandemia che impone un atteggiamento più prudente sull’organizzazione di eventi molto partecipati, che potrebbero favorire delle forme incontrollate di assembramento. La macchina organizzativa è attiva da mesi per realizzare un evento importante e complesso, e gli organizzatori desiderano ringraziare gli Enti che in queste settimane si sono ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il Comune die L’Aeroclub Friulano, in accordo con la Prefettura di Udine, hanno deciso, a malincuore, che l’evento “W2021” in programma il prossimo 25 Agosto verrà. Ciò si rende necessario a causa di una recrudescenza della pandemia che impone un atteggiamento più prudente sull’organizzazione di eventi molto partecipati, che potrebbero favorireforme incontrollate di assembramento. La macchina organizzativa è attiva da mesi per realizzare un evento importante e complesso, e gli organizzatori desiderano ringraziare gli Enti che in queste settimane si sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Annullato spettacolo Sorrento, annullati i fuochi di Sant'Anna a Marina Grande ... il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto per il 2 agosto prossimo, in occasione della Festa di Sant'Anna, a Marina Grande, è stato annullato. 'Siamo profondamente dispiaciuti di privare ...

