Angelina Jolie | turista a Parigi con i figli

L'occasione le è stata offerta dal lavoro. Angelina Jolie, che con Unesco e Guerlain ha deciso di prendere parte al progetto Women for Bees, è volata a Parigi così da poter presenziare ad una riunione del French Apidology Observatory. L'attrice ha preso parte al convegno, ha salutato i nuovi diplomati dell'istituto e chiesto loro quali fossero i risultati delle ultime ricerche svolte. Poi, conclusi i doveri professionali, ha preso per mano quattro dei suoi sei figli e, come una turista qualsiasi, ha girato per le vie affollate della città.

