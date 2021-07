Anche Bonucci finisce nella Treccani: l’enciclopedia conia il termine…Bonucciata! (Di mercoledì 28 luglio 2021) La lingua italiana si sa, è in continua evoluzione. Ogni giorno nascono nuovi neologismi che soppiantano parole ormai in disuso o vanno sopperire la mancanza di termini per una specifica cosa. Dopo il “Tiraggiro” nato per il gran gol di Insigne contro il Belgio, La Treccani ha inserito nella sua enciclopedia la definizione di “Bonucciate” in merito a Leonardo Bonucci e al suo modo, talvolta sopra le righe, di rispondere durante le dichiarazioni pubbliche. Questa la definizione: “Bonucciata (Bonucciata) s. f. (scherz.) Nelle cronache sportive, errore di gioco, comportamento, dichiarazione ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) La lingua italiana si sa, è in continua evoluzione. Ogni giorno nascono nuovi neologismi che soppiantano parole ormai in disuso o vanno sopperire la mancanza di termini per una specifica cosa. Dopo il “Tiraggiro” nato per il gran gol di Insigne contro il Belgio, Laha inseritosua enciclopedia la definizione di “ate” in merito a Leonardoe al suo modo, talvolta sopra le righe, di rispondere durante le dichiarazioni pubbliche. Questa la definizione: “ata (ata) s. f. (scherz.) Nelle cronache sportive, errore di gioco, comportamento, dichiarazione ...

Advertising

capuanogio : #Bonucci retrocesso da #Allegri nelle gerarchie della rosa della #Juventus, non sarà il vice capitano dietro a… - 1987_Lorenza : RT @willy_signori: Ah ma c’è anche il neologismo su Bonucci (bello??) quindi tutta la menata sulla ricchezza della lingua viva creativa e fe… - fabry0374 : @Boboj29 io argomento il mio #allegriout allenatore che non mi è mai piaciuto e continuo a pensarlo,ieri sull'argom… - Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: Niente fronzoli, niente parole al miele, niente carezze per tutti. Solo indicazioni, anche delicate, fatte con estrema ch… - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Bonucci retrocesso da #Allegri nelle gerarchie della rosa della #Juventus, non sarà il vice capitano dietro a #Chiellini.… -