Amici | Rudy Zerbi ancora nel programma?

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Per il 18 settembre è attesa la nuova stagione del talent show di Maria De Filippi. Il critico musicale e storico insegnante di cantoin un’intervista racconta della sua esperienza passata e futura., intervistato da Sorrisi e Canzoni, ha raccontato della sua lunga esperienza come docente di canto al talent show di Canale 5nella prima parte dell’intervista si è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Rudy Zerbi: i rapporti con Sangiovanni oggi e il futuro incerto ad Amici - infoitcultura : Rudy Zerbi, dubbi sul futuro ad Amici? “Sto aspettando”, la strana rivelazione - infoitcultura : Amici 20, Rudy Zerbi svela se è rimasto in contatto con Sangiovanni - infoitcultura : Amici: Rudy Zerbi, futuro incerto nel talent di Maria De Filippi - zazoomblog : Rudy Zerbi-Amici è addio? Non sarebbe l’unico di quest’anno - #Zerbi-Amici #addio? #sarebbe #l’unico -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Rudy

Rudi Zerbi si è affidato a Tv Sorrisi Canzoni per parlare sia del suo futuro lavorativo ad, sia del suo rapporto con uno dei suoi ex allievi che ha partecipato alla scorsa edizione del talent. ...E per quanto riguarda la possibilità di rivederlo adZerbi è particolarmente chiaro: Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso, potrei dire, che ho delle aspettative ...Amici 20, Rudy Zerbi svela se è rimasto in contatto con Sangiovanni (e cosa pensa del successo di Malibu). Il coach parla anche della nuova edizione del talent, sulla quale ha aspettative molto alte.Rudy Zerbi è pronto a trascorrere le vacanze estive con i quattro figli Tommaso, Luca, Edoardo e Leo: “Sono un sostenitore del fatto che i figli diano linfa vitale”, ha detto il produttore a Tv Sorris ...