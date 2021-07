Ambiente, Cingolani “Italia sia leader, al G20 sbloccato dialogo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nessun G20 aveva mai stabilito una correlazione tra Ambiente, clima ed energia. Quei 20 Paesi che producono l'80% di gas serra, si sono impegnati ad azioni concrete. Che significa intervenire anche su come produciamo l'energia, il vero nodo”. Lo dice il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un'intervista al Corriere della sera. «Cina, Russia e Brasile – aggiunge – coerentemente hanno detto che garantiscono di rispettare gli impegni di Parigi. Le sembra poco? E' un risultato che nessuno si sarebbe aspettato solo qualche settimana fa». Si deve pensare “anche a un dato: alle emissioni pro capite dei cittadini indiani o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nessun G20 aveva mai stabilito una correlazione tra, clima ed energia. Quei 20 Paesi che producono l'80% di gas serra, si sono impegnati ad azioni concrete. Che significa intervenire anche su come produciamo l'energia, il vero nodo”. Lo dice il ministro della Transizione ecologica Robertoin un'intervista al Corriere della sera. «Cina, Russia e Brasile – aggiunge – coerentemente hanno detto che garantiscono di rispettare gli impegni di Parigi. Le sembra poco? E' un risultato che nessuno si sarebbe aspettato solo qualche settimana fa». Si deve pensare “anche a un dato: alle emissioni pro capite dei cittadini indiani o ...

